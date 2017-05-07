Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya’nın Hannover kentinde yaşayan yaklaşık 50 bin kişi, İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma 5 bombanın etkisiz hale getirilmesi çalışmaları kapsamında evlerinden tahliye ediliyor.

Hannover Belediyesinden yapılan açıklamada, Vahrenwald, List ve Nordstadt ilçelerinde yaşayanların evlerinden tahliye işleminin sabah 09.00’da başladığı belirtildi.

Açıklamada, tahliye işlemi için yaklaşık 2 bin 500 polis, itfaiye ve diğer ekiplerin görev aldığı ifade edildi.

Vahrenwald ilçesinde yapılan inşaat sırasında tespit edilen 5 bombanın etkisiz hale getirilmesi çalışmalarına öğleden sonra başlanacağı aktarılan açıklamada, çalışmaların akşam saatlerinde tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi.

Herkesin bölgeden çıktığından emin olmak için bir helikopterin termal kamarayla bölgenin üzerinde görev yapacağı da kaydedildi.