Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsmail Heniyye'nin Hamas'ın yeni lideri seçilmesini AA muhabirine değerlendiren Filistinli siyaset uzmanları, hareketin bu süreçteki önceliğinin "yeni siyaset belgesini pazarlamak ve terör suçlamasını bertaraf etmek için çalışmak" olacağı görüşünü paylaştı.

Filistinli yazar ve siyasi analist Mustafa İbrahim, Hamas'ın önündeki zorlukların başında terör suçlamasının geldiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu nedenle yeni siyaset belgesiyle ulusal bir hareket olduğunu dünyaya duyurmak istiyor. Hatta bunun için, bazı ülkeler tarafından terör örgütü olarak görülen Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) ile arasına mesafe koyuyor."

İbrahim, Heniyye'nin ayrıca İsrail işgalinin yanı sıra hükümetin Gazze Şeridi'ne yönelik tehditleri ve Filistinli gruplar arasındaki bölünmeyi sonlandırarak uzlaşı sağlama konularını ele alması gerektiğini vurguladı.

Ebu Sade: Bazı ülkelerle yakınlaşma çabaları görebiliriz

Gazze'deki Ezher Üniversitesi Siyasi Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Muhaymer Ebu Sade ise Heniyye liderliğindeki Hamas'ın, yeni siyaset belgesiyle öne çıkacağını söyledi.

Ebu Sade, şöyle konuştu:

"Hamas'ın Siyasi Büro Başkanlığı görevinde Heniyye'nin yapacağı ilk iş, Arap ve İslam dünyasıyla uluslararası alanda yeni siyaset belgesini pazarlamak olacak. Bunun için Mısır ve diğer bazı Arap ülkeleriyle yakınlaşma çabaları görebiliriz. Gazze'deki Filistinli vatandaşların acılarını hafifletmek için bölünmeyi sonlandıracak uzlaşı konusunda harekete geçmek de Heniyye'nin öncelikleri arasında olmalı."

Ebu Şeneb: Öncelik ilişkileri güçlendirmek

Siyasi analist Hamza Ebu Şeneb de Heniyye döneminde Hamas içinde bazı değişimler olabileceğini dile getirdi.

Hareketin Filistin uzlaşı çabaları kapsamında Fetih hareketine karşı daha fazla açılım yapabileceğini söyleyen Ebu Şeneb, dış politikada da Mısır ve İran ile ilişkilerini güçlendireceğine işaret ederek, "Bu iki ülkeyle ilişkileri güçlendirme, Hamas'ın önceliklerinden olacaktır." dedi.

Hamas'ın Türkiye ve Katar'la mevcut ilişkilerinin devam edeceği yorumunu yapan Ebu Şeneb, Suudi Arabistan ile ilişkilerinde ise şu aşamada bir gelişme beklemediğini kaydetti.