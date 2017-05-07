Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Tuğgeneral İhsan Bülbül, İspanya’nın uçak gemisi Juan Carlos-1 ile benzer özelliklere sahip olacak uçak gemisiyle ilgili komisyonda, “Üstünde uçak kalkıp inebilecek, helikopter konuşlandırılabilecek, tank taşıyabilecek, insani yardım amaçlı kullanılabilecek ve 700 kişilik amfibi bir taburu bir seferde arzu edilen yere intikal ettirebilecek bir gemi niteliğinde” dedi.

Deniz Kurmay Albay İmran Alparslan Demirbilek de, “İnsani yardım kapsamında geminin kapalı, açık bölgemelerine konteynırlar konulabilecek. Bu konteynırlarla herhangi bir yere nakil yaparak insani yardım araçlarını gönderebilecek. Aynı zamanda ameliyathanesi var. Herhangi bir doğal afette veya herhangi bir şekilde dost, müttefik ülkelere yardım etmemiz gerektiği durumda biz bu gemiyi kullanabileceğiz” bilgisini verdi.

CHP'DEN SKANDAL TEPKİ!

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, bu gemiyle Hint ve Atlantik okyanuslarına kadar ulaşan binlerce kilometre öteye tabur düzeyinde asker sevk edilip amfibi harekâtlar yapılabileceğini savundu. Salıcı, “Uçak gemileri denizaşırı operasyonlarda kullanılır. Türkiye neden uçak gemisine ihtiyaç duyuyor? Denizaşırı operasyonlara girişme niyeti mi var?” sorusunu yöneltti.

CHP'Lİ VEKİLE CEVAP

Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı vekili Ümit Yardım “Başka ülkelerin dış politika, askeri vizyonlarında uçak gemisinin yeri ne ise çok daha fazla ölçüde bizim için de gereklidir” dedi. Kurmay Albay Demirbilek de, “Dünya yavaş yavaş bu gemilere geçiyor büyük ülkeler, konseptler değişiyor” dedi.