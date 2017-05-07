Fransa’da Cumhurbaşkanlığı seçimlerin galibi resmi olmayan sonuçlara göre Emmanuel Macron oldu. 39 yaşındaki Macron, ilk sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı kısa açıklamada, “Uzun tarihimizde yeni sayfa açıldı. Bu yeni dönemin, umudun ve güvenin yeniden keşfi olmasını istiyorum” dedi.
Macron’dan ilk açıklama
07.05.2017 - 22:27 | Son Güncelleme: 07.05.2017 - 22:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransa’da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin galibi Emmanuel Macron, ilk sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, “Uzun tarihimizde yeni sayfa açıldı” dedi.
Etiketler : macron,fransa,
471290 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/471290.aspx
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