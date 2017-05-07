Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa’da Cumhurbaşkanlığı seçimlerin galibi resmi olmayan sonuçlara göre Emmanuel Macron oldu. 39 yaşındaki Macron, ilk sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı kısa açıklamada, “Uzun tarihimizde yeni sayfa açıldı. Bu yeni dönemin, umudun ve güvenin yeniden keşfi olmasını istiyorum” dedi.