ABD Başkanı Donald Trump, “Macron ile çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum” dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Fransa’nın yeni Cumhurbaşkanı seçilen Emmanuel Macron’u tebrik etti. Trump, açıklamada “Emmanuel Macron’un Fransa’nın yeni Cumhurbaşkanı olarak bugün kazandığı büyük başarısını tebrik ederim. Kendisi ile çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum” dedi.
ABD Başkanı Trump'tan 'Macron' açıklaması
07.05.2017 - 23:14 | Son Güncelleme: 07.05.2017 - 23:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransa'da yapılan seçimde galibiyet kazanarak Cumhurbaşkanı olan Macron Emmanuel için ABD başkanı Donald Trump "Birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum" açıklamasını yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump, “Macron ile çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum” dedi.
Etiketler : Fransa,seçim,macron emmanuel,fonald trump,
471298 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/471298.aspx
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