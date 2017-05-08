Görüntülerin adresi Ukrayna.Önündeki aracı geçmek isteyen otomobilin sürücüsü, yolda yürüyen kadını uyarmak için korna çalıyor.
Korna sesiyle bir anda irkilen kadın dengesini kaybederek yere düşerken, o anlar araç kamerasına yansıyor.
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Görüntülerin adresi Ukrayna.Önündeki aracı geçmek isteyen otomobilin sürücüsü, yolda yürüyen kadını uyarmak için korna çalıyor.
Korna sesiyle bir anda irkilen kadın dengesini kaybederek yere düşerken, o anlar araç kamerasına yansıyor.
Etiketler : korna,kadın,