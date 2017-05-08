Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa’da Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun ilk sonuçları açıklandı. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Emmanuel Macron, Marine Le Pen’i geride bırakarak ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu. İlk sonuçların açıklanmasının ardından da tebrikler gelmeye başladı. Başbakanlıktan yapılan açıklamada, “Başbakan May, Cumhurbaşkanı Macron seçim başarısını içtenlikle tebrik ediyor. Fransa, bizim en yakın müttefiklerimizden biridir ve yeni cumhurbaşkanı ile çalışmayı dört gözle bekliyoruz” denildi.