Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nijerya Haber Ajansının (NAN) haberine göre, uzun süredir sağlık problemi yaşayan Buhari, pazar gecesi tedavi için İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitmek üzere ülkeden ayrıldı. Sabah yola çıkması planlanan Buhari, terör örgütü Boko Haram'ın serbest bıraktığı 82 kız öğrenciyle buluşmak için seyahatini akşama erteledi. Buhari'nin Medya Danışmanı Femi Adesina, Buhari'nin sağlık durumuyla ilgili, "Başkan Buhari, kaygılanacak hiçbir şey olmadığı konusunda Nijeryalılara garanti ediyor. O, halkın duaları ve iyi niyetli dileklerinden dolayı çok memnun." açıklamasını yaptı.

Muhammed Buhari'nin Londra'da ne kadar kalacağı bilinmiyor. Nijerya hükümeti, başkan yardımcısının liderliğinde çalışmalarını sürdürecek. Buhari, 19 Ocak'ta tedavi amacıyla Londra'ya gitmiş, 2 aylık tedavi sonrası Mart'ta Nijerya'ya dönmüştü. Fulani kökenli 74 yaşındaki Buhari, darbeyle 31 Aralık 1983'te devlet başkanlığı görevine geldi. Buhari'nin bu görevi 27 Ağustos 1985'te sona erdi. Nijerya ordusundan tümgeneral rütbesiyle emekli olan Buhari, 2015 genel seçimlerini kazanarak yeniden devlet başkanlığı görevini üstlendi.