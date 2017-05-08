Afganistan Devlet Başkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada,  Hasib'in Afgan özel kuvvetlerince 10 gün önce düzenlenen operasyonda etkisiz hale  getirildiği kaydedildi.
 
Açıklamada, Hasib'in mart ayında Kabil'deki bir askeri hastaneye  yapılan saldırıdan sorumlu olduğu belirtildi.
 
Ülke genelinde terör örgütlerine yönelik operasyonların sürdüğüne  işaret edilen açıklamada, operasyonlarda yüzlerce teröristin öldürüldüğü ifade  edildi.
 
Açıklamada, hiçbir terör grubunun Afganistan'da hedefine ulaşamayacağı  vurgulandı.
 
Hasib, Hafız Said Han'ın geçen yıl ABD kuvvetlerinin düzenlediği hava  saldırısında ölmesinin ardından örgütün başına geçmişti.