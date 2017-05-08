Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiliz basınında çıkan haberlere göre 49 yaşındaki Jones, Pentagon’un Suriye’de suikast listesine aldığı ‘öncelikli hedefler’ arasında yer alıyor.

2013’te din değiştirmeden önce İngiltere’de punk rock şarkıcılığı yapan Jones, DEAŞ’ın internet üzerinden yabancı üye toplamasına yardımcı oluyordu. Jones’un 2015’te ABD’nin Suriye’de düzenlediği bir hava saldırısında öldürülen eski eşi Cüneyt Hüseyin, DEAŞ adına çalışan bir hackerdı. Jones ve Hüseyin’in ABD askerlerini ve Batılıları hedef alan bir çok DEAŞ saldırısını planladığı düşünülüyor. Jones’un 11 yaşındaki oğlu Jojo’yu da ‘canlı kalkan’ olarak kullandığı söyleniyor.