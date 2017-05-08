Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hamas’ın Filistin devletini kurması durumunda İsrail’i yok etmek için uğraşacağını öne süren Netanyahu, konuşmasının sonunda elindeki Hamas’ın yeni siyaset belgesini yırtarak yanındaki çöp kutusuna attı.

HAMAS 1967'Yİ KABUL ETMİŞTİ

Hamas’ın eski Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal tarafından geçen hafta açıklanan yeni siyaset belgesinde Hamas'ın 4 Haziran 1967 sınırları içinde bir Filistin devletinin kurulmasını ilk defa kabul ettiği bildirilmişti.

Siyaset belgesinde Hamas kendisini "İslami Direniş Hareketi Hamas, hedefi Filistin'in kurtuluşu ve siyonist projeyle mücadele olan, çıkış noktaları, hedefleri ve araçları itibarıyla İslam'ı referans alan Filistin İslami ulusal özgürlük ve direniş hareketidir." şeklinde tanımlarken, Meşal, bu yeni tanımla ilgili olarak, "Hamas fikri açıdan İhvan ekolünün bir parçasıdır ancak biz bağımsız bir Filistin örgütüyüz." açıklamasında bulunmuştu.







