Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransız basını, ülkede Yürüyüş Hareketi'nin lideri Emmanuel Macron'un cumhurbaşkanı seçilmesini, "39 yaşında ve cumhurbaşkanı", "Yürüyerek kazanılan zafer" ve "Cesaret eden Fransa" gibi manşetlerle verdi.

Le Parisien: 39 yaşında ve cumhurbaşkanı

Le Parisien gazetesi, "39 yaşında ve cumhurbaşkanı" manşetiyle verdiği haberde, yüzde 66,06'lık oy oranıyla Macron'un, Le Pen karşısında büyük bir zafer kazandığını belirtti.

Sol görüşlü Liberation gazetesi, ilk ve son sayfalarında seçime giren iki adayın fotoğrafını kullanarak, "Macron'un iyi oynadığı ve kazandığı, Le Pen'in ise kaybetmekle iyi yaptığı" değerlendirmesinde bulundu.

Le Figaro: Yürüyerek kazanılan zafer

Le Figaro, "Yürüyerek kazanılan zafer" başlığını kullanarak Macron'un Yürüyüş Hareketi'ne ve Fransa tarihinde "ikinci milli marş" kabul edilen, "şarkı söyleyerek kazanılan zafer" sözleriyle başlayan Yeni Ufuklar Şarkısı'na gönderme yaptı.

Les Echos: Cesaret eden Fransa

Ekonomi gazetesi Les Echos, "Cesaret eden Fransa" manşetiyle verdiği haberinde Macron'u, kalıpların dışında ve kuralları değiştiren biri olarak tanımladı. Gazete, Macron'un zaferi sonrası Brüksel ve birçok Avrupa başkentinde Avrupa Birliği (AB) umudunun yeniden doğduğunu ifade etti.

Yerel ve bölgesel gazeteler

Yerel ve bölgesel gazeteler de "Değişim şimdi", "Macron için her şey şimdi başlıyor", "Macron tüm engellerle karşı karşıya", "Yeni bir sayfa", "Net bir zafer", "Fransa yürüyüşe geçti" ve "Ve şimdi de başarma zamanı" gibi başlıklar kullandı. Haftalık dergiler de Macron'un seçilişi sonrası özel sayılar çıkarttı.

Gazetelerin üzerinde durduğu konular arasında Macron'un haziran ayında yapılacak milletvekili genel seçimine nasıl gireceği, olası birleşmeler, yeni parti oluşumları ve yürütmede çift başlılık riski yer aldı.

Aşırı sağa karşı net zaferle seçimi kazanan Macron'un hiç milletvekilliği yapmaması, meclis dışından biri olması, girdiği ilk seçimi kazanarak Elysee Sarayı'na çıkması, Fransa tarihinin en genç cumhurbaşkanı seçilmesi gibi konular da gazetelerde geniş yer aldı.

İçişleri Bakanlığının verilerine göre, Fransa cumhurbaşkanı seçiminin dün yapılan ikinci turunda Macron yüzde 66,06, rakibi Marine Le Pen ise yüzde 33,94 oranında oy aldı. Fransız seçmenin yüzde 25'inin sandığa gitmediği seçimde yaklaşık 4 milyon kişi de protesto oyu olarak belirtilen "beyaz oy" kullandı.