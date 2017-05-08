Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaklaşık 2 yıl önce terör örgütü PYD'nin Tel Abyad ilçesinin kontrolünü eline geçirmesiyle zor günler yaşayan, toprakları ve malları ellerinden zorla alınan ilçe halkı, çareyi Türkiye'ye sığınmakta buldu.

Tel Abyad'da 33 yıl muhtarlık yapan ancak terör örgütü PYD'nin gelmesiyle muhtarlığı sona eren Halil Abbut (65), AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tel Abyad'da doğduğunu, topraklarının kendisine babasından ve atalarından miras kaldığını söyledi.

Abbut, daha önce DEAŞ'in kontrolünde bulunan ilçenin ABD'nin de desteğiyle terör örgütü PKK ile hiçbir farkı bulunmayan PYD'ye teslim edildiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Terör örgütü PYD, evlerimizi, topraklarımızı elimizden zorla alarak Irak, İran ve Suriye'nin diğer bölgelerinden getirdiği Kürtlere verdi. Bizi göç etmeye zorladılar. Demokrasi adı altında topraklarımızı elimizden aldılar."

"Topraklarımızda kesinlikle terör örgütlerini istemiyoruz"

Türkiye'de bulunmaktan memnun olduklarını ancak ülkelerini özlediklerini belirten Abbut, "Topraklarımızda kesinlikle terör örgütlerini istemiyoruz. Ne pahasına olursa olsun ülkemizi terör örgütlerine bırakmaya niyetimiz yok." dedi.

Abbut, kendilerine kucak açtığı için Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.