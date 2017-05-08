Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanya Ulusal Araştırma Konseyi (CSIC), daha önce varlığı yalnızca ikonalardaki tasvirlerden bilinen mezar bahçelerinin somut bir örneğinin ilk kez Mısır'ın Luksor şehrindeki Dra Abu el-Naga kazı alanında gün ışığına çıkarıldığını açıkladı.

Prof. Dr. Jose Manuel Galan öncülüğündeki ekip, MÖ 2000 yıllarından kalma kalıntıların, Mısır'da Yukarı ve Aşağı Nil Krallıklarının ilk kez Teb merkezli birleşik bir krallığa dönüştüğü 12. Hanedan dönemine ait olduğunu belirledi.

Kaya içine oyulmuş bir mezarın girişinde yer alan üç metreye iki metrelik bahçenin 30 santimetrekarelik kafesli bölmelerden oluştuğu, her bir bölmeye mezarda yatacak kişinin vasiyeti üzerine, sembolik anlamı olan ağaç ve bitkiler ekildiği kaydedildi.

Eski Mısır uygarlığında mezar ve kabristanların hayatı ve ölümü anlamlandırmanın aracı olduğunu kaydeden Galan, "Buradaki bulgular, bize yalnızca dini inanç ve pratiklerle ilişkin bilgi vermekle kalmayacak, aynı zamanda gündelik yaşam, fiziksel çevre ve hatta iklime dair detayları keşfetmemize de olanak sağlayacak "ifadelerini kullandı.

Mezar bahçesinin yanı sıra kaya mezarına bitişik küçük bir kerpiç dua bölmesi de gün ışığına çıkarıldı. Söz konusu ilavenin tarih olarak daha sonraya, MÖ yaklaşık 1800'lü yıllara denk gelen 13. Hanedan dönemine ait olduğu belirtildi.