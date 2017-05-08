Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Bu tür terör örgütlerinin (PKK) Türkmenlerin yoğunlukla yaşadığı bölgelere yerleştirilmesi Türkmen coğrafyasına yönelik bir oyundur. PKK'yı önce Tuzhurmatu, Dakuk daha sonra Kerkük'e sivil toplum örgütü adı altında yerleştirmek bizi ciddi anlamda endişelendiriyor.'' ifadesini kullandı.

PKK'nın Kerkük kent merkezinde Vali Necmeddin Kerim'in izniyle faaliyet gösterdiğini vurgulayan Salihi, ''Yaklaşık bir yıl önce terör örgütü PYD'nin başındaki Salih Müslim Kerkük ziyaretinde Vali Kerim ile görüşerek PKK terör örgütünün Kerkük'e yerleşmesi için zemin hazırladı. PKK, Kerkük'te sivil toplum örgütü adı altında faaliyet gösteriyor. Vali Kerim de, bunları açıkça destekliyor.'' ifadesini kullandı.

Kekük'te Tuzhurmatu senaryosu

İki yıl önce Salahaddin vilayetine bağlı Tuzhurmatu ilçesinde çıkan çatışmalara benzer senaryonun Kerkük'te tekrarlanmasından kaygı duyduklarını dile getiren Salihi, ''İki yıl önce Tuzhurmatu ilçesinde Şii milisler ile Kürdistan Yurtseverler Birliği'ne (KYB) bağlı Peşmergeler arasında çıkan çatışmada Türkmenler zarar gördü. Çatışma sırasında PKK terör örgütü tarafından kaçırılan ITC Tuzhurmatu Şubesi Basın Sözcüsünün henüz hayatta olup olmadığı hakkında hiçbir bilgimiz yok." diye konuştu.''

"DEAŞ sonrası Irak'ı PKK tehlikesi bekliyor"

"PKK'nın Bağdat hükümetinin bilgisi dahilinde ülkenin çeşitli bölgelerine ve özellikle Kerkük'e yerleşmesinden dolayı Irak'ı DEAŞ sonrası yeni bir tehlike bekliyor." diyen Salihi, ''DEAŞ sonrası ülkede terör estirmenin devamlılığını sürdürmek için görevi PKK terör örgütü üstlenecek." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkmenler PKK adından rahatsız"

Türkmeneli Partisi Genel Başkanı Rıyaz Sarıkahya da ,''Uzun zamandan beri PKK'nın yaptığı silahlı eylemlerle binlerce insanın kanının akmasına neden olan terör örgütünün Kerkük'te bulunmasından endişeliyiz." dedi.

"Bu tür terör örgütleri belli taraflardan destek almadığı müddetçe bizim bölgemizde barınması mümkün değildir." diyen Sarıkahya, şunları kaydetti:

"Bu taraflar da Türk ve Türkmen aleyhine olan merkezlerdir. PKK, kanlı ve maşa bir örgüttür. Türkmenler PKK adından bile rahatsız. Türkmenler, Türk halkının bir parçasıdır. Türkiye, bizim için her zaman önem arzeden bir ülkedir. Türkiye ile düşmanlık yapan bir örgüt bizi de rahatsız eder ve endişelendirir." diye konuştu.