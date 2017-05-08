Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nasıra kentindeki Merkez Hapishanesinde dava açan aile Tel Aviv yönetiminden, işlenen suçta sorumluluğu olduğu iddiasıyla milyonlarca dolar ödemesini talep ediyor.

"Devabişe ailesinin başına gelenlerden İsrail'i ve ordusunu sorumlu tutuyoruz"

Baba Saad'ın kardeşi Nasr Devabişe, Tel Aviv'de düzenlediği basın toplantısında, "Bu dava bize kaybettiklerimizi geri vermeyecek. Saad, Riham ve Ali'yi geri getirmeyecek. Hala ailesinin geri geleceğini düşünen Ahmed'e ailesini geri getirmeyecek. Devabişe ailesinin başına gelenlerden İsrail'i ve ordusunu sorumlu tutuyoruz çünkü biz İsrail kontrolündeki C statüsündeki bölgede yaşıyoruz. İsrail ordusu ise Duma beldesinin etrafını saran yerleşim birimlerini koruyor." dedi.

Devabişe "Ailenin kaybettiklerini geri verecek hiçbir şey yok, kaybettiklerimizi geri kazanacak değiliz ancak Yahudi yerleşimcilere Filistinlileri öldürme izni veren bu hükümetin peşini de bırakmayacağız." diye konuştu.

"İsrail senelerdir kanunların icrasında çifte standart uyguluyor"

Avukat Mustafa Mahamid ise davayla İsrail hükümetinin senelerdir kanunların icrasında çifte standart uyguladığını, C statüsündeki bölgede Filistinlilere ait ruhsatsız binaları yıkarken Yahudilere ait ruhsatsız binaları yıkmadığını kanıtlamak istediklerini söyledi.

"Devletin izlediği bu politika, bu suçları ve Devabişe ailesinin başına gelenleri işleme konusunda onları cesaretlendiriyor." diyen Mahamid, davayla İsrail hükümetinin yerleşim birimlerinin girişlerindeki kontrol noktalarından girip çıkanları teftiş ederek bu suçun önüne geçebilmesinin mümkün olduğunu kanıtlayacaklarını dile getirdi.

Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarındaki Duma beldesinde Filistinlilere ait bir evin 31 Temmuz 2015 sabahı Yahudi yerleşimciler tarafından kundaklanması sonucu ailenin 18 aylık bebeği Ali Devabişe yanarak hayatını kaybetmiş, anne, baba ve 4 yaşındaki diğer çocukları Ahmed ise ağır yaralanmıştı. Filistin ve uluslararası toplumda büyük infiale yol açan saldırının ardından, baba Saad (31) ve anne Riham Devabişe (28) de tedavi gördükleri hastanede hayatını yitirmiş, kundaklamadan tek sağ kurutulan Ahmed ise vücudunun yüzde 60'ı yanmış olduğundan uzun süre hastanede tedavi görmüştü.