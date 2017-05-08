Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, "Tüm savaşlar en nihayetinde biter. Biz de uzun süredir bu savaşı (Suriye'deki iç savaş) nasıl bitirebileceğimiz üzerine çalışıyoruz." dedi.

DEAŞ'la mücadele toplantısına katılmak üzere Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan Mattis, gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'deki çatışmasızlık bölgeleri anlaşmasını incelediklerini ancak bu yöntemin etkili olup olmayacağı da dahil olmak üzere birçok soru işareti olduğunu belirtti.

Oluşturulacak "çatışmasızlık bölgeleri"nin genel konumlarının "iyice anlaşıldığını" ancak sınırların detaylıca incelendiğini kaydeden Mattis, bu planın ABD'nin bölgede DEAŞ'a karşı verdiği mücadeleyi nasıl etkileyeceğinin henüz netleşmediğini dile getirdi.

"Tüm savaşlar en nihayetinde biter"

Mattis, "Bu bölgelerin güvenli olacağının teminatını kim veriyor. Bunu kimler imzaladı? Bu sınırın dışında kim tutulacak? Tüm detayların üzerinde çalışacağız. Şeytan ayrıntıda gizlidir değil mi?" dedi.

Suriye'deki durumun dikkatlice incelenmesi gerektiğine işaret eden Mattis, "Tüm savaşlar en nihayetinde biter. Biz de uzun süredir bu savaşı (Suriye'deki iç savaş) nasıl bitirebileceğimiz üzerine çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kazakistan'ın başkenti Astana'daki görüşmelerde Türkiye, Rusya ve İran'ın garantörlüğünde Suriye'de "çatışmasızlık bölgeleri" oluşturulmasına ilişkin anlaşma imzalanmış, ABD de bu müzakerelere temsilci göndermişti.