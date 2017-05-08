Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İslam inancında helal, Yahudi inancında ise koşer olarak bilinen ve hayvanların uyutulmadan kesilmesi usulü, Belçika'nın güneyindeki Valon bölgesinin tamamında 1 Eylül 2019'dan itibaren geçerli olmak üzere yasaklandı.

Valon bölge parlamentosunda çevre komitesinde oy birliğiyle kabul ettiği karar, hayvanların gırtlağının kesilip kanının akıtılması işleminin daha çok acı çektirdiği gerekçesiyle alındı.

HAYVAN HAKLARI AKTİVİSTLERİ LOBİ YAPTI

Belçika'da özellikle hayvan hakları aktivistlerinin karşı olduğu helal ve koşer kesim usullerinin yasaklanması için, ülkenin kuzeyindeki Flaman bölgesinde de kanun teklifinde bulunuldu. Teklif onaylanırsa Ocak 2019'dan itibaren hayvanları bayıltmadan kesmek, üç federal bölgenin ikincisinde de yasaklanacak.

BELÇİKALI MÜSLÜMANLAR TEPKİLİ

Belçika'da yaşayan Müslümanlar, dini komisyonların 'bayıltarak kesme' yöntemine karşı olduğunu belirtti. Belçika Müslüman Yönetimi topluluğundan yapılan açıklamada, "Müslümanlar, dinlerine uygun şekilde helal gıda yiyememekten endişeli," denildi.

YAHUDİ KONGRESİ: NAZİ İŞGALİNDEN BERİ YAPILMIŞ EN BÜYÜK SALDIRI

Avrupa Yahudi Kongresi ise alınan kararı şiddetle kınayarak, "skandal" olduğunu söyledi. Avrupa Yahudi Kongresi Başkanı Moşe Kantor, "Batı Avrupa'nın kalbinde, Avrupa Birliği'nin merkezinde alınan bu karar, Yahudilerin kıtada istenmediğine dair korkunç bir mesaj veriyor," dedi. Kantor ayrıca bu kararın, "İkinci Dünya Savaşı'ndaki Nazi işgalinden beri Belçika'da Yahudilerin dini haklarına yapılmış en büyük saldırı olduğunu" savundu.

Danimarka, İsviçre ve Yeni Zelanda'da hayvanları uyuşturmadan kesmek, daha önceden yasaklanmıştı.