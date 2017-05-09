Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Macron ile telefon görüşmesi yaptığı kaydedildi. Trump'ın Macron ile yakın bir şekilde çalışma isteğinin altı çizilen açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin çok uzun soluklu ve sağlam olduğuna işaret edildi. Ayrıca Trump ile Macron'un, 25 Mayıs'ta Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesinde bir araya gelmesinin kararlaştırıldığı da belirtildi.
Trump'tan Macron'a tebrik telefonu
09.05.2017 - 01:32 | Son Güncelleme: 09.05.2017 - 01:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Fransa'daki seçimleri kazanarak ülkenin yeni Cumhurbaşkanı olmaya hak kazanan Emmanuel Macron'u telefonla arayarak tebrik ettiği bildirildi.
Etiketler : trump,macron,fransa,
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