Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Macron ile telefon görüşmesi yaptığı kaydedildi. Trump'ın Macron ile yakın bir şekilde çalışma isteğinin altı çizilen açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin çok uzun soluklu ve sağlam olduğuna işaret edildi. Ayrıca Trump ile Macron'un, 25 Mayıs'ta Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesinde bir araya gelmesinin kararlaştırıldığı da belirtildi.