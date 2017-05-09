Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İmzaladığı kararname ile acil durum fonlarının kullanılmasına izin veren Manaus Belediye Başkanı Arthur Neto, bölgedeki Warao yerlilerine hizmet etmek üzere yürütülecek Bölgesel Eylem Planı için gereken mal ve hizmetlerin alımına ilişkin sözleşmeleri de ihale süreçlerinden muaf tuttu.

Neto, konuya ilişkin açıklamasında, Venezuela'daki Warao yerlilerinin yüzlerce üyesinin 2 milyonluk Amazon şehrinde kamp kurduğunu belirterek, Manaus Belediyesinin Venezuelalıları yaklaşık 700 kilometre kuzeydeki ana vatanlarına götürmek için otobüs hizmeti sunduğunu ifade etti.

Manaus Belediye Meclisi, Belediye Kadın, Sosyal Yardımlaşma ve İnsan Hakları Sekreterliğinin yüksek alarm durumunda olmasına ve Manaus Belediyesinin insani acil durum faaliyetlerine öncelik vermesi gerektiğine karar verdi.

En büyük tehlike bulaşıcı hastalıklar

Venezuela'daki ekonomik kriz ve yiyecek eksikliği sonrası hayatta kalma arayışındaki 400'ü aşkın Venezuelalı Warao yerlisi ülkelerini terk ederek Manaus sokaklarında, viyadüklerde ve otobüs terminalinde konaklamaya başladı. Manaus Belediye Meclisine göre yerlilerin kamusal alanlarda bulunması kişisel ve toplumsal risk oluşturuyor.

Warao yerlileri, sağlıksız koşullardan dolayı büyük bir su çiçeği hastalığı tehlikesi yaşıyor. Otobüs terminalinde yaşayan 5 aylık bir yerli çocuğun su çiçeğinden hayatını kaybettiği rapor edildi. Tüberküloz ve zatürre ise yerli halkı tehdit eden diğer hastalıkların başında geliyor.

Venezuela yerlileri geçen yıl aralık ayından bu yana özellikle Venezuela-Brezilya sınırındaki Boa Vista kentine göç ediyor ancak Boa Vista'da yemek bulmakta zorlananlar güney şehirlerine doğru gidiyor.

Ekonomik krizin şiddetlenmesi, baskı ve ülkedeki şiddetin yoğunlaşması, zamanla çok sayıda kişinin Venezuela'dan ayrılmasına neden oldu. Öncelikle Panama, Ekvator ve Şili'ye göç eden Venezuelalıların tercih ettiği ülkeler arasında Brezilya da bulunuyor. Brezilya Adalet Bakanlığının verilerine göre, bu yıl sığınma evlerine gelen talep sayısı geçen senenin iki katını aştı. Yılbaşından mayısın ilk haftasına kadar 8 bin 231 sığınma talebi kayıt altına alındı. Venezuelalılar tarafından 2016 yılında Brezilya'ya yapılan sığınma başvurusu 3 bin 375'ti.