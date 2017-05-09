Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkanlık görevini geçen ocak ayında halefi Donald Trump'a devreden Obama, "emekli başkan" sıfatıyla Avrupa'ya yaptığı ilk dış ziyaretinde İtalya'ya geldi.

Gıda ve iklim değişikliğine yönelik bir konferansa katılmak üzere İtalya'nın moda ve finans merkezi Milano'ya gelen Obama, kentin merkezindeki tarihi katedral Duomo'yu gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Obama, daha sonra İtalya'da önceki koalisyon iktidarının büyük ortağı olan ve Demokrat Partinin (PD) liderliğine yeniden seçilen Matteo Renzi ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Bu özel görüşmeden basına sızan bilgilere göre, Obama ve Renzi birlikte Fransa Cumhurbaşkanı seçilen Macron'u arayıp tebriklerini iletti. Macron'un seçimi kazanmasından duydukları memnuniyeti dile getiren Obama ve Renzi ikilisinin, Avrupa ve uluslararası gelişmelere ilişkin fikir teatisinde bulundukları belirtildi.

"Onu çok formda gördüm"

Renzi, sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından Obama ile görüşmesine dair yazdığı iletisinde, "Eski dost, büyük lider Obama'yı yeniden görmekten çok mutlu oldum. Onu çok formda gördüm ve bence onun halen dünya politikalarına dair söyleyecek çok şeyi var." ifadelerini kullandı.

Obama ve Renzi baş başa görüşmenin ardından bir diğer eski Başbakan Mario Monti'nin yanı sıra Luisa Todini, Emma Marcegaglia, Diego Della Valle, Luca di Montezemolo, John Elkann gibi İtalyan iş dünyasının önde gelen isimlerin katılımıyla akşam yemeğinde buluştu.

Barack Obama, bugün Milano'da Seeds&Chips'in Küresel Gıda Yenileme Zirvesi'ne katılarak konuşma yapacak.

Bu arada, kentte gün boyu 14 araçlık konvoyla gezen ve kravatsız takım elbise tercihiyle dikkati çeken Obama'ya Milanolular büyük ilgi gösterdi.