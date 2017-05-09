Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Poroşenko, İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın teslim olmasının yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Barışın İlk Dakikası" etkinliğinde yaptığı konuşmada Rusya'ya eleştirilerde bulundu.

İkinci Dünya Savaşı'nda olduğu gibi bugün de Ukraynalıların ön cephede olduğunu söyleyen Poroşenko, bu kez Rusya'ya karşı demokratik değerler, hukukun üstünlüğü ve özgür dünya için mücadele verildiğini savundu.

Ukraynalı askerlerin cesareti ve diplomatların çabası sayesinde aktif savaşın engellendiğini belirten Poroşenko, "Savaşın fitili de barışın düğmesi de Moskova'da bulunuyor. Onlar emperyal hırsları olan birisinin ellerinde." diye konuştu.

Kiev'in iyi niyetine rağmen Rus saldırganlığının Donbas'ta devam ettiğini öne süren Poroşenko, Rus hibrit ordusunun hiçbir zaman ateşkese uymadığını dile getirdi.

Devlet Başkanı Poroşenko, Minsk sürecinde bölgede anahtar rol oynayan güvenlik şartını sağlamadan herhangi bir ilerleme olmayacağını sözlerine ekledi.