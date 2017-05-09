Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, idamı yeniden getirmesi durumunda Türkiye’nin AB içerisinde yerinin olmayacağını söyledi. Juncker, 16 Nisan referandumu sonrasında AB’nin Türkiye ile müzakereleri kesmesi yönündeki görüşleri “Bu sembolik siyaset olur” dedi. Türkiye-AB müzakerelerinin zaten defacto olarak donmuş durumda olduğunu kaydeden Juncker, ilişkilerin kesilmesine AB Komisyonunun değil, üye ülkelerin karar verdiğini söyledi. Kendisinin diyalog kanallarının açık olmasından yana olduğunu vurgulayan Juncker “Katılım sürecinin temel ilkeleri nettir ve AB anlaşmalarında belirtilmiştir. Bu ay yapılacak NATO zirvesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bu soruları açıkça sorma fırsatı verecek. Türkiye’nin geleceğini nasıl düşünüyor? Avrupa ile mi değil mi? diye konuştu. Jean-Claude Juncker, idam konusundaki soruya şu karşılığı verdi: “Bu, bütün kırmızı çizgilerin en kırmızısı. İdam cezasının yeniden getirilmesi söylemden öteye geçerse, bu Türkiye’nin Avrupa ailesini reddi olacaktır. İlişkilerin kesilmesine yol açacaktır.”