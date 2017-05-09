Lübnan merkezli El-Minar televizyon kanalına konuşan Dehkan “Suudi Arabistan yönetiminin İran’a karşı aptalca askeri bir eylemde bulunması halinde, bu ülkede kutsal şehirler dışında güvenli yer bırakmayacakları” tehdidinde bulundu. “Suudi Arabistan, savaşı İran sınırları içine taşıyabilir mi ?” sorusunu değerlendiren Dehkan “Suudi Arabistan’ın bu işi nasıl yapacağını bilemiyorum. Onları böylesi aptalca bir eylemde bulunmamaları için uyarıyorum, fakat yaparlarsa Mekke ve Medine dışında güvenli yer bırakmayız” diye konuştu. Tahran yönetimi ayrıca Suudi Bakanın sözleri üzerine Suudi Arabistan’ı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne şikâyet etmişti.
'Mekke ve Medine dışında güvenli bölge bırakmayız'
09.05.2017 - 08:11 | Son Güncelleme: 09.05.2017 - 08:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İran Savunma Bakanı Hüseyin Dehkan, Suudi mevkidaşı Muhammed Bin Selman’ın bir televizyon kanalında İran’a yönelik kullandığı “Savaşı İran sınırları içine çekmeliyiz” sözlerine sert tepki gösterdi.
Etiketler : İran Savunma Bakanı,Hüseyin Dehkan,Suudi,Muhammed Bin Selman,iran,savaş,
471716 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/471716.aspx
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