Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lübnan merkezli El-Minar televizyon kanalına konuşan Dehkan “Suudi Arabistan yönetiminin İran’a karşı aptalca askeri bir eylemde bulunması halinde, bu ülkede kutsal şehirler dışında güvenli yer bırakmayacakları” tehdidinde bulundu. “Suudi Arabistan, savaşı İran sınırları içine taşıyabilir mi ?” sorusunu değerlendiren Dehkan “Suudi Arabistan’ın bu işi nasıl yapacağını bilemiyorum. Onları böylesi aptalca bir eylemde bulunmamaları için uyarıyorum, fakat yaparlarsa Mekke ve Medine dışında güvenli yer bırakmayız” diye konuştu. Tahran yönetimi ayrıca Suudi Bakanın sözleri üzerine Suudi Arabistan’ı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne şikâyet etmişti.