Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Soruşturmaya dair detaylar, Zürih'te yayımlanan "Neue Zürcher Zeitung" gazetesinde yer aldı.

Gösterinin düzenlendiği Bern kentindeki belediye yetkilileri, organizatörlerin gösteri yasasını ihlal etmediğine karar verdi. Pankartı açanlar hakkındaki soruşturma ise sürüyor.

İsviçre'nin başkenti Bern'de terör örgütü PKK yandaşlarının da aralarında bulunduğu gruplar tarafından düzenlenen "hayır" mitinginde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef gösteren pankart açılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan o pankarta tepki göstermiş, İsviçre'nin Ankara büyükelçisi konuyla ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.

Pankartı açan kişi ya da kişiler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlatmıştı.