Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'de başkent Şam'da Beşşar Esed rejiminin askeri kuşatmasındaki Berze Mahallesi'nden ayrılmak zorunda kalan sivil ve muhalifleri tahliye eden ilk konvoy İdlib'e ulaştı.

İdlib'deki AA muhabirlerinden alınan bilgiye göre, geçen hafta Esed rejimi ve askeri muhalefet arasında varılan uzlaşma gereği, Şam'ın doğusunda muhaliflerin kontrolündeki Berze Mahallesi'nden 950 sivil ve askeri muhalif tahliye edildi.

19 otobüsle Berze'yi terk etmek zorunda kalanları taşıyan ilk konvoy, ülkenin kuzeybatısında muhaliflerin kontrolündeki İdlib iline vardı.

Konvoyda 210 çocuk, 181 kadın, 559 erkek bulunuyordu.

Yaklaşık 40 bin nüfuslu Berze Mahallesi'nden toplam 8 bin sivil ve muhalifin çıkması bekleniyor.

Geri kalanlar, rejim kontrolünde yaşamaya devam edecek.

Berze, 4 yılı aşkın süredir rejim güçleri ve destekçisi yabancı terörist grupların kuşatmasındaki Doğu Guta bölgesinin nefes borusu niteliğindeydi.

Doğu Guta'da yaşayan yaklaşık 500 bin kişi, günlük ihtiyaçlarını Berze ve Kabun mahallelerine kazdıkları tüneller aracılığıyla kısıtlı ölçüde sağlayabiliyordu.

Halihazırda rejim güçleri, Kabun'a da karadan ve havadan yoğun saldırılar düzenliyor.

Berze'den 2. konvoyun 11 Mayıs'ta yola çıkması planlanıyor.