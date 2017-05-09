Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak'ta, terör örgütü DEAŞ'ın, Irak güvenlik güçleriyle çatışmalardan kaçtıkları gerekçesiyle 40 militanını infaz ettiği bildirildi.

Kerkük kentine bağlı Havice ilçe Kaymakamı Sebhan el-Cubburi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Havice ilçesindeki terör örgütü DEAŞ, özellikle Salahaddin ve Kerkük çatışmalarında başarılı olmayan ve firar eden tutuklu 40 militanını idam etti." dedi.

Cubburi, söz konusu militanların Iraklı ve yabancı uyruklu Araplardan oluştuğunu belirtti.

Irak güçlerince yürütülen Musul operasyonlarının başarılı olmasından dolayı kontrol alanı daralmaya başlayan DEAŞ'ın hapishanelerini boşaltmaya başladığını belirten Cubburi, şunları söyledi:

"Irak'ta her geçen gün toprak kaybeden terör örgütü DEAŞ, başarılı olan Musul operasyonlarından sonra elinde tuttuğu Havice ilçesindeki hapishaneleri tutukluların isyan çıkarmalarını ya da firar etmelerini önlemek için idamlara başvurarak boşaltmaya başladı.''

Terör örgütü DEAŞ, Irak'ın Kerkük kentine bağlı Havice ilçesini yaklaşık 3 yıldır elinde tutuyor.