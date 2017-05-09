Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Associated Press ajansının ele geçirdiği, ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Bürosu (USCIS) e-postaları, USCIS İdare ve Strateji Başkanı Kathy Nuebel Kovarik, göreve geldiği ilk hafta, Geçici Koruma Statüsü programına kayıt yaptırarak kamu hizmetlerinden yaralanan Haitililerin ne sıklıkla "herhangi bir suçtan" hüküm giydiğini ve kaçının kamu çıkarlarından faydalandığını öğrenmek istediğini gösterdi.

Kovarik'in 7 Nisan - 1 Mayıs tarihlerinde gönderdiği dört e-posta, USCIS İdare ve Strateji Başkanı'nın Haitililerin memleketlerine ne kadar para yolladığına ve ne sıklıkla ülkelerine gittiğine dair bilgi edinmeye çalıştığını da ortaya koydu.

"'Haiti gerçekten fakir' hikayelerinden fazlasına ihtiyacımız var"

Kathy Nuebel Kovarik'in bir e-postada "Bunlar (belgeler) enstantane çekilmiş fotoğraflar da olabilir, genel durumu temsil etmeyebilir de, 'Haiti gerçekten fakir' hikayelerinden fazlasına ihtiyacımız var." ifadesini kullandığı görüldü.

USCUS yetkililerinin e-postalara, talep edilen verilerin büyük bölümünü hükümet kayıt sisteminde bulmanın oldukça zor olduğu cevabını verdiği belirtildi.