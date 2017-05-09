Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya'nın başkenti Moskova'da, Sovyetler Birliği'nin, 2. Dünya Savaşı'nda dönemin Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 72. yıl dönümü nedeniyle askeri geçit töreni yapıldı.

Kızıl Meydan'da düzenlenen geçit töreninde yaklaşık 10 bin asker ile 114 zırhlı araç ve teçhizat yer aldı. S-400 hava savunma sistemleri ve İskender füzelerinin de gösterildiği törende, Rusya'nın Arktik bölgesinde konuşlandırdığı Pantsir-s1 ve Tor füze sistemleri ilk kez törenlere dahil edildi.

Helikopter ve uçakların gösteri uçuşları Moskova'daki elverişsiz hava koşulları nedeniyle yapılamadı. Kızıl Meydan'daki töreni Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Başbakan Dmitriy Medvedev de takip etti.

Putin, 2. Dünya Savaşı'nın milyonlarca insanın hayatına mal olduğunu anımsattığı konuşmasında, "Bu savaştan aldığımız dersler, bize uyanık olmamız gerektiğini gösteriyor. Rusya Silahlı Kuvvetleri bugün, her türlü potansiyel tehdide karşı koyacak güce sahip" dedi. Bugünkü hayat şartlarının savunma potansiyelini arttırmayı gerektiğini belirten Putin, "Ancak terörizm ve diğer tehlikelere karşı uluslararası toplumun birleşmesi gerekiyor. Biz böyle bir işbirliğine açığız. Rusya her zaman barışın tarafında ve eşit ortaklık yolunu seçerek savaşı reddedenlerle birlikte olacaktır." dedi.

Putin, daha sonra Kızıl Meydan'ın yanındaki Meçhul Asker Anıtı'na karanfil bıraktı. 9 Mayıs Zafer Günü kutlamaları kapsamında, Moskova başta olmak üzere birçok şehirde "ölümsüz alay" anma yürüyüşü organize ediliyor.