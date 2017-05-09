Güney Kore halkı yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandığa gitti. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden yüzde 41,1 oyla Moon Jae-In galip çıkarak ülkenin yeni lideri oldu. Moon Jae-In’ın güçlü rakibi Hong Joon-Pyo ise oyların sadece yüzde 23,3’ünü elde etti. 64 yaşındaki ülkenin yeni liderİ Moon Jae-In’in, seçim kampanyasında en dikkat çeken vaadi Kuzey Kore ile temasların artırılması ve ekonominin canlandırılması için 8,8 milyar dolar ek bütçe hazırlaması oldu.
Güney Kore’nin yeni lideri belli oldu
09.05.2017 - 20:36 | Son Güncelleme: 09.05.2017 - 20:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Güney Kore Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden yüzde 41,1 oyla Moon Jae-In galip çıktı.
Etiketler : güney kore,moon jae-in,
471947 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/471947.aspx
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