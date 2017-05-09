Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail'in, 30 nisanda Ürdün sınırında bulunan, etrafı Yahudi yerleşim birimleriyle sarılmış Berdele Belediyesinin su şebekesini "ruhsatsız olduğu" iddiasıyla buldozerlerle yıkması sonucu tüm belde susuz kaldı.

Berdele Belediye Başkanı Ali Şadi, bölge halkının tarım ve hayvancılıkla geçindiğini belirterek, "Belde sakinleri günlerdir susuz yaşıyor. Yaz Ürdün Vadisi'ne erken geldi. Ekili alanlar yok olmak üzere insanlar suyu uzak noktalardan taşımak zorunda kalıyor." dedi.

"Yahudi yerleşim yerlerine giden su boruları bizim tarlalarımızdan geçiyor ama bizim kullanmamıza izin vermiyorlar." diyen Şadi hemen yakında yer alan Mikula yerleşim birimini işaret ederek, "Orada yaklaşık 600 yerleşimci yaşıyor. Çok miktarda suları var. Yeşillenmeye başlayan arazilere de el koydular. Biz ise su kullanamıyoruz." diye konuştu.

Hayvancılık yapan Dirar Savafta ise İsrail'in Ürdün Vadisi'nde Filistinlilere yönelik ırkçı bir politika uyguladığını belirterek, buradaki asıl amacın susuz bırakmak suretiyle "Filistinlileri bölgeden tehcir etmek" olduğunu dile getirdi.

"Su olmadan burada yaşamamız mümkün değil" diyen Savafta, "Tarlaların ve hayvanların suya ihtiyacı var. Kümes hayvanları besiciliği yapıyorum ancak yeterli su olmadığı için hayvanlarım telef olmak üzere." ifadelerini kullandı.