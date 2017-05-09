Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalya'da ay sonunda düzenlenecek G7 liderler zirvesi güvenlik önlemleri kapsamında yarından itibaren Schengen Anlaşması hükümleri askıya alınacak.

İtalyan haber ajansı ANSA’nın haberine göre, İtalya, kara, hava ve deniz sınır kapılarında yarından başlayıp 30 Mayıs'a kadar Schengen ülkelerinden AB üyesi ülke vatandaşlarına normal gümrük işlemleri prosedürünü uygulayacak.

Söz konusu kararın Taormina kentinde düzenlenecek G7 liderler zirvesi dolayısıyla alındığı belirtildi.

Zirvenin yapılacağı Taormina kentine en yakın havaalanı olan Katanya Fontanarossa havaalanında da 10-27 Mayıs'ta dış hatlara gelen yolcuların 2 ayrı kimlik kontrolünden geçirilecekleri bildirildi.

Bu arada, Schengen’in askıya alınması kararı dolayısıyla İtalyan Sivil Havacılık Kurumu (ENAC) da havayoluyla seyahat edecekleri havaalanlarına biraz daha erken saatte gitmeleri hususunda uyardı.