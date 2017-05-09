Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'de faaliyette olmayan Hanford Nükleer Tesisleri'nde alarm verildi.

Sky News'in haberine göre, atıklarla dolu tünelin çökmesi sonrasında sızıntılara karşı acil durum ilanı verildi.

Faaliyette dışındaki Hanford Nükleer Tesisi'nde tek bir tanktan her yıl bin 135 litre radyoaktif madde sızmış olabileceği bildiriliyor.

Hanford Nükleer Tesisi, İkinci Dünya Savaşı sırasında Amerika'nın gizli atom bombası projesinde plütonyum işlemek amacıyla kurulmıştu. Tesisin işlediği plütonyum, 9 Ağustos 1945'te Nagazaki'ye atılan atom bombasının yanı sıra, Amerika'nın ürettiği çok sayıda nükleer bombada kullanılmıştı.

Birçok reaktörü 1960 ve 70'li yıllarda kapatılan tesisin en son reaktörü 1987'de hizmete kapatılmıştı. Aynı tankta ilk sızıntı 2005 yılında saptanmıştı. Ancak yetkililer sızıntının kontrol altına alındığı güvencesi vermişti.