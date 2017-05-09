Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'nin terör örgütü PYD'ye silah verme kararıyla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. Türkiye'nin güvenlik endişesine değinen Beyaz Saray Sözcüsü konuyla ilgili olarak, "Güvenlik riskleri konusunda Türkiye'ye güvence veriyoruz." dedi.

Skandal kararı Pentagon duyurdu

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Başkanı Donald Trump’ın, terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD’ye silah verilmesi talimatını dün imzaladığını açıklamıştı.

Pentagon Sözcüsü Dana White yaptığı yazılı açıklamada, “Dün Başkan (Trump), DEAŞ karşısında Rakka’da açık bir zafer kazanmak için, gerekli görüldüğünde Suriye Demokratik Güçlerinin (SDG) Kürt unsurlarını teçhizatlandırmak üzere Savunma Bakanlığını yetkilendirdi.” ifadelerini kullandı.