İsrail'in 2014 yılında Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yıkılan evlerin yüzde 50'sinin bakanlık tarafından imar edildiğini, yüzde 25'inin ise yeniden imara sunulduğunu ve söz konusu evlerin imarı için bütçe tahsis edilen miktarın nakledilmesinin beklendiğini kaydeden Hasayine, "Bakanlık 180 milyon dolar değerinde binden fazla konutu restore etti. Kısmen hasar gören evler için 100 milyon dolara ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.
Filistinli Bakandan 'Gazze'nin yeniden imarı' çağrısı
09.05.2017 - 22:46 | Son Güncelleme: 09.05.2017 - 22:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Filistin Bayındırlık ve İskan Bakanı Mufid Hasayine, donör ülkelere, İsrail'in, Gazze Şeridi'ne düzenlediği son saldırılarda tamamen yıkılan 2 bin konutun yeniden imarı için finansman sağlamaları çağrısında bulundu.
Kaynak: AA
Etiketler : filistin,
471972 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/471972.aspx
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