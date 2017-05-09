Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail'in 2014 yılında Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yıkılan evlerin yüzde 50'sinin bakanlık tarafından imar edildiğini, yüzde 25'inin ise yeniden imara sunulduğunu ve söz konusu evlerin imarı için bütçe tahsis edilen miktarın nakledilmesinin beklendiğini kaydeden Hasayine, "Bakanlık 180 milyon dolar değerinde binden fazla konutu restore etti. Kısmen hasar gören evler için 100 milyon dolara ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.