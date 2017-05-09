Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SPD Federal Meclis Grubu Başkanı Oppermann, "Franco A'nın suç ortağının yakalanmasından sonra Alman ordusu içinde bir terör hücresi oluştuğunu varsaymak zorundayız" dedi.

Oppermann, kendisini sığınmacı olarak göstererek ırkçı terör saldırıları planlayan üsteğmen Franco A. ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında aynı şekilde asker olan Maximilian T’nin bugün yakalanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

ALMAN ORDUSU İÇİNDE BİR TERÖR HÜCRESİ VAR

Alman ordusuna zarar verilmemesinin engellenmesi için bu olayın hızlı bir şekilde aydınlatılması gerektiğini belirten Oppermann, "Franco A'nın suç ortağının yakalanmasından sonra Alman ordusu içinde bir terör hücresi oluştuğunu varsaymak zorundayız." dedi.

Thomass Oppermann, bunun aynı zamanda Savunma Bakanı Ursula von der Leyen için de büyük bir rezalet olduğunu savundu.

Yıllardan beri fark edilmeden saldırılar planlayan ve ölüm listeleri tutan aşırı sağcı bir grubun oluştuğunu vurgulayan Oppermann, Leyen’in ordunun iç yönetimini ihmal ettiğini ve bu tür olayların bir daha yaşanmaması için yeniden düzenlemesi gerektiğini kaydetti.

Öte yandan Federal Başsavcılık, bugün gözaltına alınan Maximilian T’nin çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandığını duyurdu.

Franco A, Maximilian T. ve Franco A ile birlikte 26 Nisan’da gözaltına alınan Mathias F, Federal Başsavcılık tarafından devleti tehdit edecek ağır şiddet eylemi düzenlemekle suçlanıyor.

Devlet yetkililerine saldırılar planlayan ve hedef aldıkları kişileri kategorilere ayıran zanlıların listesinde eski Cumhurbaşkanı Joachim Gauck ve Adalet Bakanı Heiko Maas’ın da yer aldığı belirtiliyor.

Saldırılar için bir silah temin eden zanlılardan Franco A'nın saldırıyı hayata geçirmeyi üstlendiği, bunun için de hayali kimlik oluşturarak kendisini sığınmacı olarak kaydettirdiği, böylelikle saldırı düzenledikten sonra dikkatlerin Almanya’daki sığınmacıların üzerine çekilmek istendiği kaydedildi.