Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ramallah'taki Hamas'a bağlı Milletvekilleri Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Filistin Yasama Meclisindeki Hamas'a bağlı Değişim ve Islah Bloku milletvekillerinden Halayıka'nın, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde bulunan el-Celme kontrol noktasında serbest bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada, gözaltı süresi birçok kez uzatılan Halayıka'nın, 20 bin şekel (yaklaşık 5 bin 500 dolar) kefaletle serbest bırakıldığı kaydedildi.

"Sosyal medyada İsrail'i provoke etmek ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek etkinliklerine katılmak" ile suçlanan Halayıka, mayıs ayının sonunda mahkemeye çıkarılacak.