Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilen İsmail Heniye'yi tebrik ettiği bildirildi.

Hamas'tan yapılan açıklamada, "İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, hareketin Siyasi Büro Başkanı seçilmesinden dolayı Heniye'ye tebrik mesajı gönderdi." denildi.

Zarif'in, Dışişleri Bakanı Yardımcısı Hüseyin Cabiri Ensari aracılığıyla Hamas'ın Tahran temsilcilisi Halid el-Kaddumi'ye ilettiği mesajında, "İran'ın, İsrail işgalinden kurtulana kadar Filistin halkının direnişini desteklemeyi sürdüreceği" ifadesini kullandığı bildirildi.

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanlığı için cumartesi yapılan seçimde Halid Meşal'in yerine Heniyye'nin seçildiği duyurulmuştu.

Heniyye, 2013'ten beri Hamas Siyasi Büro Başkanı Meşal'in yardımcısı olarak görev yapıyordu.