ABD'nin Florida eyaletinde 10 yaşındaki kız çocuğu, bacağını ısıran timsahın burnuna parmaklarını sokarak nefessiz bıraktığı hayvandan kurtuldu.
NBC'nin haberine göre, 10 yaşındaki Juliana Ossa, cumartesi günü Florida eyaletindeki Orlando'da bulunan bir gölün kenarında ailesiyle piknik yaparken timsahın saldırısına uğradı.
Göl kenarında otururken bacağını ısıran timsahın ağzını açmak için hayvanın kafasına vuran çocuk, bu girişiminde başarılı olamadı.
Eğlence parkında öğrendiği bir yönetimi denemeye karar veren küçük kız, parmaklarını timsahın burnuna soktu. Nefes alamayan timsah ağzını açmak zorunda kalınca kızın bacağını serbest bıraktı.
Florida Balık ve Vahşi Yaşam İdaresi, küçük kıza saldıran timsahın iğneyle öldürüldüğünü bildirdi.