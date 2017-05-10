Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Netanyahu'nun, resmi temasları kapsamında ülkeyi ziyaret eden Dunford ile Tel Aviv'de görüştüğü duyuruldu. Görüşmede "iki ülke arasındaki güçlü güvenlik ilişkilerinin derinleştirilmesine devam edilmesi" konusunun ele alındığı kaydedildi. Ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getiren Netanyahu'nun, "ABD ile İsrail arasında güçlü bir ittifak var. İsrail ile ABD ordusu arasında da büyük bir ittifak var." dediği aktarıldı.