Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güney Sudan resmi televizyon kanalında yayınlanan cumhurbaşkanı kararnamesinde, Mayardit'in Genelkurmay Başkanı Malong'un görevine son vererek yerine Korgeneral James Ajongo Mawut'u atadığı duyuruldu.

Kararnamede Malong'un neden görevden alındığı açıklanmadı.

Ordu Sözcüsü Santo Domic Chol ise gelişmeyi "rutin" olarak niteledi.

Mayardit hükümetinin destekçisi olarak bilinen Malong, Birleşmiş Milletler (BM) uzmanları tarafından ülkede geçen yıl temmuz ayında alevlenen çatışmaları yönetmek ve 2015'te varılan barış anlaşmasını baltalamakla suçlanıyordu.

Ülkede geçen şubat ayında çok sayıda üst düzey ordu mensubu Cumhurbaşkanı Mayardit ve Genelkurmay Başkanı Malong'u etnik ön yargı ve yolsuzlukla suçlayarak istifa etmişti.

Sudan'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti. Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD) gözetiminde yürütülen barış görüşmeleri sonucu 17 Ağustos 2015'te taraflar arasında anlaşmaya varılmıştı. Buna uygun olarak kurulan geçici ulusal hükümet 28 Nisan'da göreve başlamıştı.

Başkent Cuba'da, Mayardit'e bağlı güvenlik güçleri ile Machar yanlıları arasındaki çatışmaların 8 Temmuz 2016'da yeniden başlamasıyla aralarında 30'dan fazla sivilin de bulunduğu 270 civarında kişi hayatını kaybetmişti. Taraflar, 11 Temmuz 2016'da ateşkes ilan etmişti.