Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aktivist hacker grubu Anonymous, yayınladığı videoda, 3. Dünya Savaşı’nın bu sene ya da önümüzdeki sene çıkacağını iddia etti. Grup, savaşın sebebinin ise Kore’de yükselen füze tansiyonu olarak gösterdi.

Gazete Karınca’dan Ezgi Gül’ün haberine göre grup, Youtube kanallarından yayınladıkları videoda 3. Dünya Savaşı’nın bu sene ya da önümüzdeki sene çıkacağından bahsederek “Küresel anlamda gerçekleşecek ekonomik ve çevresel yıkıma hazırlanın” uyarısında bulunuyor.



Anonymous, “Kore yarımadasında muhtemel bir savaşın izleri gözle görülür hale geldi. Ülkelerin stratejik davranmaya çalıştığını görüyoruz. Ama bu savaş, diğer iki dünya savaşından farklı olarak, daha vahşi, kanlı ve çabuk olacak” diyor.



‘BÜTÜN ÜLKELER MECBUREN DAHİL OLACAK’



Olası savaşın sadece son günlerde ‘tartışan taraflar’ Amerika, Çin ve Kuzey Kore arasında kalmayacağına vurgu yapan Anonymous, “Bu üç büyük gücün karışmasının küresel neticesi olan gerçek bir savaş. Diğer ülkeler mecburen taraf seçmek zorunda kalacaklar” iddiasında bulunuyor.



Anonymous, Çin’in Amerika ve Kuzey Kore arasında kalıp stratejik davranmaya çalıştığını fakat tansiyonun sürekli yükselmesi nedeniyle sabırlarının tükeneceği kanısında.



Grup Japonya’nın bir Amerika müttefiği ve Kuzey Kore füzelerinin potansiyel hedefi olarak, Kim rejiminden daha önce ‘tehdit ve provokasyon’ gerekçesiyle bir saldırı yapıp yapmayacağını da sorguladı.



NE OLMUŞTU?



Kuzey Kore yaptırımlara rağmen nükleer silah programı üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor.



İkisi geçen yıl olmak üzere 2006 yılından bu yana 5 nükleer füze denemesi yapan Kuzey Kore, 5 Nisan Çarşamba günü de balistik füze denemesinde bulunmuştu. Japonya’ya doğru fırlatılan füze 60 kilometre uçtuktan sonra infilak etmişti.



Kuzey Kore’nin üzerinde çalıştığı nükleer başlıklı füzelerin menzilinin ABD topraklarına ulaşabildiği belirtiliyor. Amerikan yönetimi ise Kuzey Kore’nin füze denemesine sert tepki gösteriyor.



ABD Başkanı Donald Trump, eğer Çin Kuzey Kore’ye nükleer silah programından vazgeçme yönünde baskı yapmazsa, ABD’nin Kuzey Kore konusunda tek başına hareket edeceğini ifade etmişti.



Öyle ki ABD Nisan ayında Deniz Kuvvetleri’ne ait bazı savaş gemilerini Kore Yarımadası’na göndermişti. Kuzey Kore ise bu hamleye karşılık olarak ABD’nin gönderdiği uçak gemisini vurmaya hazır olduğunu duyurmuştu.