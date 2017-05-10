Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa'nın yeni Cumhurbaşkanı seçilen Emmanuel Macron'un ekibinde yer alan Gümüşhaneli Jacob (Yakup) Çelik, Macron'un Türkiye'nin bölgesel bir güç olduğunun farkında olduğunu belirterek, "Türkiye'nin Fransa ile ilişkilerinde ekonomik ve siyasi olarak önemli bir partner olduğunun bilincinde" dedi.



İLİŞKİLER DAHA DA GELİŞECEK



Nisan 2016'dan beri Macron'un ekibinde görev aldığını söyleyen Çelik, "Bu ekipte hem milletvekili adayıyım, hem de Eure Bölgesi sorumlusuyum. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için elimizden geleni yaptık. Bütün birikim ve enerjimizle aktif olarak çalıştık. Sonunda hak ettiğimizi alarak seçimleri kazandık" dedi. Macron'un kuşatıcı bir siyasetçi ve Türkiye'nin ne kadar önemli bir partner olduğunun bilincinde olduğunu söyleyen Çelik, "Seçimlerden sonra Türkiye ve Fransa arasında ilişkilerin büyük ölçüde gelişeceğini düşünüyoruz. Bu konuda tarihi bir görev alarak elimden geleni fazlası ile yapmaya gayret göstereceğim. Macron'un Türkiye'ye bakışı olumlu. Türkiye'nin büyük ve önemli bir bölgesel güç olduğunun fazlasıyla farkında. Özellikle Türkiye'nin bölgeye mülteci akımına olan desteğini her zaman takdir ediyor. Müslümanları ve Türkleri Fransa'nın önemli parçası olarak görüyor. Türkiye'nin AB ve uluslararası ilişkilerde yaşadığı sorunları çözmek için gerekli adımları atmaya hazır" dedi.



GÜMÜŞHANE'DEN FRANSA'YA



Emmanuel Macron'un ekibinde yer alan Türkiye kökenli Yakup Çelik (29), 1970'lerde Gümüşhane'den Fransa'ya giden bir ailenin çocuğu. Ablası ve kendisi dışında tüm aile Türkiye'ye dönüş yaptı. Rouen Üniversitesi'nde Ekonomi ve Muhasebe bölümünde yüksek öğrenimini tamamlayan Sosyalist Partili Çelik, 2010'da belediye başkan yardımcılığı ve belediye meclis üyeliği görevlerinde bulundu. Çelik, 2014'te partisinden istifa etmişti.



FRANSA'DAKİ MÜSLÜMANLAR MACRON'DAN UMUTLU



Fransa'da bazı Müslüman örgütlerin temsilcileri, Emmanuel Macron'un aşırı sağcı Marine Le Pen'i geçerek cumhurbaşkanı seçilmesinin ülkedeki Müslümanlar için umut vaat ettiği görüşünde birleşti. Fransa İslam Konseyi (CFCM) Başkan Yardımcısı Ahmet Oğraş, Fransa'da yabancı düşmanı ve ırkçı söylemlerin tehlikesinin sürdüğünü ancak Macron'un cumhurbaşkanı seçilmesinin iyi bir gelişme olduğunu belirterek, "Fransa'da yaşayan Müslümanlar Macron'un seçilmesinden mutlu" dedi. (Sabah)