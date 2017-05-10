Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü PYD/PKK, Türkiye sınırına 18 kilometre uzaklıktaki Tel Rıfat ilçesi ve çevresinden çekilerek bölgeyi ABD'nin desteklediği bir Özgür Suriye Ordusu grubuna bırakmaya hazırlanıyor.

Yaklaşık 3 aydır süren görüşmelerle ilgili, ÖSO gruplarından Mutasım Tugayı'nın sözcüsü Mustafa Seyceri, AA'ya telefonla açıklama yaptı.

SONA YAKLAŞILDI

PYD/PKK ile görüşmelerde sona yaklaştıklarını söyleyen Seyceri, birkaç gün içinde kamuoyunu konuyla ilgili bilgilendireceklerini anlattı.

Seyceri, pazarlığın, PYD/PKK'nın Tel Rıfat ilçesi ile çevresindeki Deyr Cemal beldesi, Malikiye, Şevağir, Mir Anas, Minnıg, Ayn Dakne, Şeyh İsa, Harbel, Kafr Nasıh ve Meryemin köylerinden çekilmesini kapsadığını kaydetti.

Bu arada Seyceri, sosyal medya hesabında anlaşma taslağının yer aldığı belgeyi paylaştı. Belgenin altında, ABD subayının kod adı olarak "Binbaşı Eşref" ve "Binbaşı, ABD Ordusu Özel Kuvvetler" ifadelerinin yer aldığı görüldü.

Mutasım Tugayı, ABD'nin Suriye'de destek verdiği ÖSO gruplarından biri olarak biliniyor.

PKK'NIN AMACI

PYD/PKK'nın işgalindeki Tel Rıfat'ın geri alınması konusunda, bazı ÖSO gruplarının operasyon başlatacağı iddia ediliyordu. Terör örgütünün, ilçeyi ABD'ye yakın bir ÖSO grubuna terk ederek Türkiye sınırındaki Afrin ilçesi ile arada bir tür tampon bölge oluşturmayı amaçladığı tahmin ediliyor.

Halep'in kuzeyindeki Tel Rıfat, Türkiye sınırına 18 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Tel Rıfat, yaklışık 1,5 yıl önce Rus hava kuvvetlerinin ÖSO güçlerine yoğun hava saldırıları sonucu PYD/PKK'nın işgaline girmişti. Terör örgütü, Arap nüfusun yaşadığı bölge üzerinden Afrin ilçesini Fırat Nehri'nin kıyısındaki hakimiyet alanıyla birleştirmeyi hedeflemişti. Ancak Türk Silahlı Kuvvetleri destekli ÖSO'nun Fırat Kalkanı Harekatı'yla Azez-Cerablus-Bab üçgenini ele geçirmesi örgütün hedefine darbe vurmuştu.