Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "ABD Başkanından büyükelçilikle ilgili bize herhangi bir karar yada bilgi iletilmedi. İsrail'in bu konudaki pozisyonu, başta ABD Büyükelçiliği olmak üzere tüm büyükelçiliklerin İsrail'in başkentinde (Kudüs kastediliyor) olmasıdır." ifadelerine yer verildi. ABD yönetiminden ise konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

İsrail basınında Trump'ın ABD Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımaktan vazgeçtiğini İsrail makamlarına ilettiği yönünde haberler çıkmıştı.

Trump'ın 22 Mayıs'ta yapacağı İsrail ziyaretinde büyükelçilikle ilgili nasıl bir adım atacağı merak ediliyor.