Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nijerya Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Audu Ogbeh, yaptığı yazılı açıklamada, özellikle ülkenin kuzeyinde şiddetli açlık yaşandığını belirterek sorunun çözümü için "Tarım Sektörü Gıda Güvenliği ve Beslenme Stratejisi"ni hazırladıklarını belirtti.

Tarım arazilerinin doğru kullanılmasının ve verimin artırılmasının amaçlandığını kaydeden Ogbeh, "Hazırlanan 10 yıllık Tarım Sektörü Gıda Güvenliği ve Beslenme Stratejisi'yle tarım arazilerinin artırılması ve gıda güvenliğinin öncelenmesi hedefleniyor. Özellikle kadınlar başta olmak üzere halka tarım ve gıda alanında eğitim verilecek." ifadelerini kullandı.

Ogbeh açıklamada, Ulusal Gıda ve Beslenme Komisyonunun kurulacağını, federal hükümet ve eyalet yönetimleri başta olmak üzere farklı birim ve idari yapıların da ortak hareket edeceğini vurguladı.

Nijerya'da son 20 yılın en şiddetli ekonomik durgunluğu yaşanıyor. Petrol fiyatlarındaki düşüş, terör örgütü Boko Haram'ın eylemleri, yolsuzluklar ve militanların boru hatlarına düzenlediği saldırılar nedeniyle ülke önemli ölçüde gelir kaybetti.