Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistinli akademisyen Dr. Azzam et-Temimi, Hamas'ın kurumsal bir yapıya sahip olduğuna dikkati çekerek İsmail Heniyye'nin Siyasi Büro Başkanı seçilmesiyle hareketin politikasında ya da önceliklerinde büyük değişiklik beklemediğini söyledi.

Arap dünyasının önde gelen siyaset uzmanı ve yazarlarından Temimi, Hamas içindeki liderlik değişimini ve bundan kısa süre önce açıklanan yeni siyaset belgesini AA muhabirine değerlendirdi.

Temimi, "Hamas, kuruluşundan bu yana çalışmalarını kurumsal yürütüyor ve liderleri de şura yöntemiyle işlerini yapıyorlar. Bunu diğer İslami hareketlerde çok nadir görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni siyaset belgesi

"Yeni siyaset belgesinin içeriği, sözleşmeye yük olan yanlışların düzeltmesidir." diyen Temimi, "Eski sözleşmedeki bazı şeyler, kamuoyu nezdinde hareketin imajına gölge düşürdüğü gibi düşmanlar tarafından da bir silah olarak kullanılıyordu." şeklinde konuştu.

Temimi, bölgedeki durumun değişmediği sürece Hamas'ın önceliklerinin eskisi gibi devam edeceğini kaydederek, "Bunlar da Gazze'deki varlığını güçlendirmek, siyonist devletin muhtemel saldırılarına karşı hazırlık yapmak ve uluslararası ilişkilerini geliştirme girişimleridir." değerlendirmesinde bulundu.