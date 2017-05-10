Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Jibi, Afrika’daki terör örgütleri, Boko Haram ve benzeri örgütleri finanse eden yabancı güçleri, Mısır devrimine ABD ve Batı'nın müdahalesini ve Nijer'in Türkiye’den beklentileri konusunda, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’deki İslami anlayışın ve yönetim şeklinin medeniyetler üreten ve modern çağa cevap veren bir sistem olduğunu anlatan Jibi, Ortadoğu ve Afrika kıtasının Türkiye benzeri siyasi sistemlere ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

Jibi, Mısır’da Arap baharıyla başlayan devrim hareketinin ABD ve Batı tarafından yönlendirilerek cunta rejimine evrildiğini belirterek, Ortadoğu’da ikinci bir Türkiye’nin ortaya çıkmasının önüne geçildiğini söyledi.

Mısır’ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin ülkesinde Türkiye benzeri siyasi bir model getirmek istediğini kaydeden Jibi, şöyle devam etti:

"Arap baharıyla doğru zamanda, doğru bir ateş yakılmıştı. Bütün Ortadoğu’nun kaderini değiştirecek bir hareketti. Muhammed Mursi olumlu bir liderdi. Mursi’ye izin verilmiş olsaydı. Mısır’da Türkiye benzeri bir sistem getirecekti ama ABD ve Batılı ülkeler ve bir kısım Arap liderler buna izin vermedi. Mısır’da genel anlamda Ortadoğu’da ikinci bir Türkiye oluşmasını istemediler."

"Batılılar, İslam dünyasında yönetebilecekleri lider istiyor"

Batı'nın desteklediği darbeci Sisi’ye bazı Arap liderlerin de destek verdiğine işaret eden Jibi, "Milyonlarca doları cuntacı general Abdülfettah el Sisi’ye aktardılar, Mursi’yi devirmek için. Birçok Arap ülkesi lideri de Batı'nın desteklediği bu cuntacı ekibe destek verdi, Mursi’nin arkasında durmadı. Batılılar İslam dünyasında her zaman kendilerine itaat eden, yönetebilecekleri bir lider istiyorlar. Bu nedenle onlara boyun eğmeyen ikinci bir lidere tahammülleri yoktu." değerlendirmesinde bulundu.

Jibi, "Türk siyasetini merhum Başbakan Erbakan döneminden beri takip ediyorum. Hatta AK Parti’yi kuruluşundan beri takip ediyorum. Hem siyasi anlayışları hem İslami bakış açıları bana hep doğru gelmiştir. Ortadoğu ve Afrika’nın ihtiyaç duyduğu bir sistem." diye konuştu.

Türkiye’de medeniyete, modernizm ve barışa çağıran bir İslami anlayış bulunduğunu vurgulayan Jibi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mezhepçilik ve terör örgütleri konusundaki görüşlerinden çok etkilendiğini dile getirdi.

Avrupa ülkelerinin Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtı söylemlerinin Batılıların itaatkar Müslüman liderler arzusundan kaynaklandığını vurgulayan Jibi, "Batılılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan öncesi Türkiye’yi istiyorlar. Türkiye’nin ne güçlenmesini ne de güçlü bir lider tarafından yönetilmesini istiyorlar. O nedenle sürekli Türkiye karşıtı bir propagandanın içindeler." değerlendirmesini yaptı.

"Türkiye, Afrika için siyaset adamı yetiştirsin"

Hama Jibi, Türkiye’den birçok beklentilerinin olduğunu dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye’nin buralara gelip eğitim kurumları, İslami ilimler üzerine okullar, enstitüler açmasını istiyoruz. Afrikalı gençlerin gelip Türkiye’de eğitim alıp geri dönmelerini, ülke yönetimi başta olmak üzere kritik görevler almalarını istiyoruz. Afrika halkı, Türkiye’de yaşanan İslam’a daha sıcak bakıyor. Çünkü binlerce gencimiz dışarıda eğitim aldı ve çoğu selefi bir bakış açısı edinerek geldi ve tekfircilik yaptı. Eğer Türkiye böyle bir atılım gerçekleştirirse, bunun Afrika’da eğitim, bilim ve gerçek bir İslami anlayışa sahip nesillerin yetişmesine büyük katkısı olacaktır. O zaman sapkın gruplarla mücadele edecek gücü bulabiliriz. Onlarla silahla değil fikir ile mücadele edebiliriz."

Türkiye'nin Afrika kıtasını değiştirebileceğine inandığını söyleyen Jibi, "Çünkü, Afrika’da Türkiye’yi kabul etmeyen halk yoktur." dedi.

Jibi, "Türkiye’den isteğim, sadece İslami ilimler değil, başka ilimlerde de çocuklarımız, gençlerimiz yetişsin. Örneğin, Türkiye’de eğitim alan Afrikalı öğrencilere, İslam ve siyaset eğitimi verilsin. Afrika için siyaset adamı yetiştirsin. Döndüklerinde parlamentoya girsinler. Türkiye onlar döndükten sonra bile irtibatta olsun yönlendirsin, desteklesin. Bir süre sonra Afrika’nın nasıl değiştiğini göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Nijer'de bulunan okullarının kapatıldığı bilgisini veren Hama, bunların yerine ülkede Türkiye'nin kontrolünde yeni okullar açıldığını anlattı.