Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Londra merkezli "Suriye'deki Filistinliler Çalışma Grubu" tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Filistinlilerin kaldığı mülteci kamplarına yaklaşık 3 yıldır su verilmiyor.

Açıklamada, ülkenin güneyindeki Dera Mülteci Kampı'na bin 122 gündür, başkent Şam'da Filistinli mültecilerin barındığı Yermuk Kampı'na da 937 gündür su verilmediği belirtildi.

Rejim güçlerinin ablukası altındaki kamplara yeterli tıbbi malzeme ve destek sağlanamadığı, bu nedenle çoğu Yermuk'ta olmak üzere şu ana kadar 195 Filistinlinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Suriye rejimi tarafından Yermuk Kampı'na uygulanan ablukanın bin 391 günü doldurduğuna dikkat çekildi.

Birleşmiş Milletler raporlarına göre, Suriye'de halihazırda 450 bin Filistinli sığınmacı bulunuyor ve bu sığınmacıların yüzde 95'i tıbbi desteğe ihtiyaç duyuyor.