Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uzakdoğu'nun kalbi olarak da nitelendirilen Hong Kong'da gökdelenlerin ışıltısı ve ihtişamı, Işıkların Senfonisi ile taçlandırıldı.

Asya'nın en önemli finans ve ekonomi merkezlerinden Hong Kong'da düzenlenen ışık ve müzik şovları, ziyaretçilere kentin dünyaca ünlü gökdelenlerini adeta birer film yıldızı gibi takdim ediyor.

Victoria Limanı'nda gökdelenlerin görüldüğü platformdan akşamları ziyaretçilere müzik yayını, ışıklı gösteriler ve canlı anonslar eşliğinde Hong Kong ile özdeşleşmiş gökdelenler tanıtılıyor. Kenti ziyaret eden turistler, "Işıkların Senfonisi" olarak bilinen programa yoğun ilgi gösteriyor.

Dünyanın en büyük ışık şovu olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na da giren Işıkların Senfonisi, Hong Kong'un parıltılı ve büyüleyici yüzünü sergilediği için kentin simgelerinden biri olarak dikkati çekiyor.

Gökdelenler diyarı olarak adlandırılan kent, Hong Kong Adası ve Kawloon yarımadası başta olmak üzere 235 küçük adadan oluşuyor.

Kawloon bölgesi, kalabalık dar sokaklarıyla kentin geleneksel yüzünü simgelerken dev gökdelenleriyle Manhattan'ı aratmayan Hong Kong Adası, kentin modern ve dışa açık yüzünü sergiliyor.

Dünyada en çok yüksek binanın bulunduğu kent

Dünyada en çok gökdelene sahip şehirler sıralamasında açık ara zirvede yer alan Hong Kong'da yaklaşık 8 bin yüksek bina bulunuyor. Toplamda sadece bin 114 kilometrekarelik yüz ölçümüne sahip Hong Kong'da bin 57 kilometrekarelik alanı gökdelenler kaplıyor.

Emlak fiyatlarında da zirvede

Yaklaşık 7 milyon nüfusa sahip dev metropol, dünyada emlak fiyatlarının en yüksek olduğu kentler arasında da başı çekiyor. Hong Kong'da gayrimenkuller, metrekare başına ortalama 20 bin dolardan satılıyor.

Kentin merkezi ve lüks yerlerindeki evler, metrekaresi 30 bin doların üstünde alıcı bulurken 10 binlerce kişi bu yüksek maliyetleri karşılayamadığı için "tabut ev" olarak adlandırılan 2 metrekarelik küçük bölmelerde yaşamak zorunda kalıyor.